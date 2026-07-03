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В России поставлен рекорд по продаже новых автомобилей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли на 12%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По итогам первого полугодия 2026 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 12% и достигли 679,8 тыс. единиц, сообщил Минпромторг.

Рынок отечественных машин вырос на 29,3% (до 431 тыс.), их доля достигла 63,4% — на 8 процентных пунктов выше, чем год назад.

Продажи легковых авто составили 610,3 тыс. (+16%), легких коммерческих — 40 тыс. (-18%), грузовиков — 24,6 тыс. (-9,1%), автобусов — 4,9 тыс. (-0,3%).

В июне рынок вырос на 26,4% до 127,6 тыс. машин. Легковых машин продано 115,8 тыс. (+29,3%), LCV — 7 тыс. (-2,4%), грузовиков — 4,1 тыс. (+14,7%), автобусов — 797 (+20,2%).

В Минпромторге отметили, что рост обеспечен сегментом легковых авто, а в июне увеличение наблюдалось почти во всех категориях.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о старте продаж пятиместного Tenet T8 в России по цене от 3 млн рублей.

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