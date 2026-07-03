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Водителям напомнили ключевое правило поворота по допсекции светофора

Автоюрист Славнов: поворот по стрелке не дает водителю преимущества
Алексей Майшев/РИА Новости

Водителям при повороте на перекрестке по допсекции светофора следует ориентироваться на ключевое правило – преимущество пешехода. Об этом в беседе с 360.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Такая дополнительная секция обозначает, что водитель может выполнять поворот, но при этом обязательно должен уступить дорогу пешеходам, ― подчеркнул он. ― Именно пешеходы здесь в приоритете. Необходимо уступить, а только потом ехать».

По словам специалиста, многие водители об этом не знают, ошибочно принимая сигнал стрелки светофора как свое полное преимущество при движении.

Напомним, в этом году автомобилистов ждет ряд изменений, включая отмену автоматического продления водительских прав, переход на машины для такси отечественного производства, новые дорожные знаки и обучение вождению на автобазах. Подробнее о наиболее значимых нововведениях для водителей – в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист назвал три дополнительных проверки для водителей, лишенных прав в 2026 году.

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