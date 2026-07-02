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Автомобили

В Загребе служебный автомобиль с премьер-министром Хорватии попал в ДТП

Бронированный лимузин Audi с премьер-министром Хорватии попал в ДТП в Загребе
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В центре Загреба столкнулись два автомобиля из состава правительственного кортежа, в одном из которых находился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Index. Инцидент произошел 2 июля после заседания правительства.

По данным правительства, ДТП было незначительным, никто не пострадал. Другие транспортные средства в аварию не попали, угрозы для пешеходов не возникло. Полиция проводит расследование для установления обстоятельств происшествия.

По информации портала Index, речь идет об одном из бронированных седанов Audi A8 L Security, используемых хорватской полицией для перевозки высших должностных лиц. Автомобиль оборудован стальными бронелистами, многослойным пуленепробиваемым остеклением и специальными системами защиты от взрывов и химических атак. Вес машины составляет почти 4 тонны.

Инцидент произошел на Приморском шоссе в поселке Комарово. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о жестком ДТП с байкером в Ленобласти.

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