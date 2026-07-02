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В Госдуме призвали пересмотреть тарифы ОСАГО для мотоциклов

Депутат Миронов предложил снизить стоимость ОСАГО для мотоциклистов
Bulkin Sergey/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с инициативой пересмотреть тарифы на ОСАГО для мотоциклов, сообщил депутат в своём Telegram-канале 2 июля.

Парламентарий напомнил, что в декабре 2025 года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов — сразу на 40%. При этом мотоциклы используются сезонно — в большинстве регионов не больше четырех-пяти месяцев в году, а их водители попадают в ДТП реже, чем другие транспортные средства.

По словам Миронова, эти моменты не учитываются в действующей тарифной политике, а максимальное расширение коридора, наоборот, приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. Депутат предложил сузить тарифный коридор по ОСАГО для мотоциклов, чтобы исправить несправедливость.

24 июня данные Национальной страховой информационной системы показали, что владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Согласно отчету, средняя стоимость страховки для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей.

Ранее ЦБ запретил страховщикам рассчитывать ремонт по ОСАГО по запчастям-аналогам.

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