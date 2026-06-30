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ЦБ запретил страховщикам рассчитывать ремонт по ОСАГО по запчастям-аналогам

Центробанк повысил расходы страховщиков на ремонт по ОСАГО на 10%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которыми страховщики руководствуются при расчете выплат по ОСАГО. Документ вступает в силу 11 июля 2026 года, сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении ЦБ, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов теперь будет рассчитываться без учета скидок.

Еще одно важное изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы. Теперь страховщики обязаны включать их стоимость в ремонт в полном объеме. Ранее действовал лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в ряде случаев не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали.

Как отмечается в сообщении, в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Новые редакции справочников с учетом правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение трех месяцев.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. По его словам, сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд, а у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто скрыться. Обязательное страхование ответственности, считает депутат, решило бы эту проблему.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.

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