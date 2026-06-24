Полисы ОСАГО для мотоциклистов оказались вдвое дешевле автомобильных

Ведомости: ОСАГО для мотоциклистов оказалось в два раза дешевле, чем для авто

Владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Согласно отчету, средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей. При этом доля мотоциклетного ОСАГО на рынке остается незначительной. За 2025 год страховщики оформили 465 тыс. таких полисов, что составляет лишь 0,85% от общего числа договоров обязательного автострахования.

По итогам прошлого года полисы для мотоциклистов принесли страховым компаниям 1,14 млрд рублей премий. Отношение страховых выплат к собранным премиям составило 35,8%, что делает этот сегмент одним из наименее убыточных в моторном страховании.

При этом спрос на ОСАГО для мотоциклов продолжает расти. За первые пять месяцев 2026 года количество оформленных полисов увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 296 тыс. Общий объем премий достиг 873,4 млн рублей, а средняя стоимость полиса выросла до 2943 рублей.

До этого сообщалось, что Центробанк снизил повышенные территориальные коэффициенты ОСАГО в Новосибирской области после того, как правоохранительные органы активизировали борьбу с мошенничеством.

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