В России появился кроссовер GAC S9, который понравится высоким людям

В продажу пошел кроссовер GAC S9 с отделкой салона натуральным деревом

Компания GAC объявила об официальном старте продаж нового флагманского гибридного кроссовера GAC S9 на российском рынке. Россия стала первым внешним рынком для модели GAC S9, подчеркнул заместитель генерального директора «GAC Россия» Ян Сяолин.

Габариты GAC S9 соответствуют классу полноразмерных SUV: длина кузова — 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 2930 мм, что формирует зону повышенного комфорта даже для пассажиров ростом выше 190 см. В отделке интерьера использованы кожа Nappa и вставки из натурального дерева. Стоимость равна 6,5 млн рублей.

Турбомотор 1.5 выполняет роль генератора, развивая 156 л.с. и 210 Нм. В движение машину приводит двухмоторный полный привод суммарной мощностью 340 л.с. Запас хода превышает 1 тыс. км.

До этого Jeland показал новый отечественный кроссовер J7.

Новый российский бренд Jeland объявляет о расширении модельного ряда. Второй моделью марки стал среднеразмерный кроссовер Jeland J7, сообщает пресс-офис бренда.

Просторный салон новинки должен предложить водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта. Сама машина внешне напоминает китайский Jaecoo J7.

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