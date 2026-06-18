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Автомобили

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 64 км Киевского шоссе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в cторону области затруднено на 7 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы.

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