Оторвало часть ноги: жесткое ДТП с байкером произошло в Ленобласти

В Ленинградской области мотоциклист разбился в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Легковушка и мотоцикл столкнулись на Приморском шоссе в поселке Комарово. Во время аварии байкер лишился части ноги», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, который некоторое время находился в сознании. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей. По данным Telegram-канала «Петербург с огоньком», дело направили в суд.

Ранее байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем.