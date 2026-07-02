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«Крик от безумной боли»: первые секунды после ДТП с оторванной ногой попали на камеру

В Ленобласти на видео сняли последствия ДТП, в котором байкеру оторвало ногу
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области байкеру оторвало ногу в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На кадрах — первые минуты после аварии и крик пострадавшего от безумной боли», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах слышно, как мужчина кричит от боли, при этом очевидцы оказывают пострадавшему первую помощь. По словам прохожих, за рулем внедорожника в момент ДТП находилась женщина: она не заметила мотоцикл, когда выезжала из парковки. Прибывшие медики экстренно госпитализировали мотоциклиста в реанимацию.

Инцидент произошел на Приморском шоссе в поселке Комарово. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем.

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