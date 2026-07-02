Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Российских водителей предупредили о вреде «Евро-3» для современных моторов

Автоэксперт Бабушкин: бензин «Евро-3» может вывести из строя элементы ДВС
Сергей Аверин/РИА Новости

Бензин низкого экологического класса «Евро-3» при регулярном использовании может нанести вред автомобилю, в том числе – спровоцировать преждевременный износ систем очистки отработанных газов. В этом случае есть риск быстрого выхода из строя свечей зажигания, а также роста расхода топлива на фоне нарушения смесеобразования, предупредил технический директор ООО «ЛН Дистрибьюция» Андрей Бабушкин в беседе с газетой «Известия».

Он посоветовал постараться снизить риски с помощью применения специальной автохимии – так, например, можно применять очистители топливной системы, которые при заливке в бак и защищают топливную систему автомобиля. Однако и этот метод не является стопроцентным решением проблемы, так как в топливе остаются вредные примеси и сера, предупредил специалист.

Он также не согласился с мнением о том, что к качеству топлива наиболее чувствительны машины китайского производства – автоэксперт подчеркнул, что основные технологии автомобилестроения во всех странах являются одинаковыми.

«Современные китайские машины строятся на тех же технических решениях, что и европейские или японские, — пояснил Бабушкин. — Поэтому говорить, что машины из КНР болезненно среагируют на «Евро-3», не приходится. Последствия и технические риски для «китайцев» будут такими же, как и для других автомобилей».

Напомним, до этого сообщалось, что российские автомобилисты все чаще жалуются на неисправности после заправки топливом стандарта «Евро-3», которое вновь появилось на некоторых АЗС. Отмечается, что после заправки им у водителей загорается Check Engine. В зоне риска находятся автомобили с турбированными двигателями и системой непосредственного впрыска, особенно популярные китайские модели.

Ранее россиянам напомнили о компенсации за некачественный бензин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!