Российских водителей предупредили о вреде «Евро-3» для современных моторов

Бензин низкого экологического класса «Евро-3» при регулярном использовании может нанести вред автомобилю, в том числе – спровоцировать преждевременный износ систем очистки отработанных газов. В этом случае есть риск быстрого выхода из строя свечей зажигания, а также роста расхода топлива на фоне нарушения смесеобразования, предупредил технический директор ООО «ЛН Дистрибьюция» Андрей Бабушкин в беседе с газетой «Известия».

Он посоветовал постараться снизить риски с помощью применения специальной автохимии – так, например, можно применять очистители топливной системы, которые при заливке в бак и защищают топливную систему автомобиля. Однако и этот метод не является стопроцентным решением проблемы, так как в топливе остаются вредные примеси и сера, предупредил специалист.

Он также не согласился с мнением о том, что к качеству топлива наиболее чувствительны машины китайского производства – автоэксперт подчеркнул, что основные технологии автомобилестроения во всех странах являются одинаковыми.

«Современные китайские машины строятся на тех же технических решениях, что и европейские или японские, — пояснил Бабушкин. — Поэтому говорить, что машины из КНР болезненно среагируют на «Евро-3», не приходится. Последствия и технические риски для «китайцев» будут такими же, как и для других автомобилей».

Напомним, до этого сообщалось, что российские автомобилисты все чаще жалуются на неисправности после заправки топливом стандарта «Евро-3», которое вновь появилось на некоторых АЗС. Отмечается, что после заправки им у водителей загорается Check Engine. В зоне риска находятся автомобили с турбированными двигателями и системой непосредственного впрыска, особенно популярные китайские модели.

Ранее россиянам напомнили о компенсации за некачественный бензин.