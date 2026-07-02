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Появились первые кадры с места фатального ДТП в Подмосковье

В Подмосковье два человека из Renault не выжили в жестком ДТП
ГУ МВД России по Московской области

В Московской области произошло серьезное ДТП с участием иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Renault и Geely столкнулись на трассе в подмосковном округе Орехово-Зуево. <...> Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате ДТП водитель и пассажир Renault получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Ленинградской области на Приморском шоссе в поселке Комарово мотоциклист разбился в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, который некоторое время находился в сознании. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд на МКАД.

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