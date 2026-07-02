Охваченный огнем пассажирский автобус попал на камеру

В Кемерово на видео сняли пассажирский автобус, воспламенившийся на дороге

В Кемерово загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Автобус загорелся на Ленина в Кемерово. Пассажиры и водитель не пострадали», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что пламя охватило общественный транспорт полностью, при этом в небо поднимаются клубы дыма. На записи также слышны, сирены спасателей, которые прибыли для ликвидации возгорания.

До этого в Ленинградской области на Приморском шоссе в поселке Комарово мотоциклист разбился в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что мотоцикл и автомобиль получили повреждения, при этом в момент аварии их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего байкера, который некоторое время находился в сознании. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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