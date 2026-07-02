Рекордный спрос на ГБО зафиксирован в сервисных центрах России

Российские автовладельцы начали массово устанавливать на свои машины газовое оборудование, выяснили «Известия».

Отмечается, что спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) за последние два месяца вырос на треть — рост составил 35% по сравнению с мартом–апрелем 2026 года. По данным ГАИ, на начало 2026 года в стране насчитывалось 2,3 млн автомобилей на газе — около 3,4% от общего парка в 68 млн машин.

Официальные сертифицированные сервисы, по информации источника, близкого к Минэнерго, испытывают наплыв клиентов. Мастерские называют разные сроки и цены: в «Гарант-Газе» базовая установка стоит около 53 тыс. рублей, оформление документов — еще примерно 20 тыс., ближайшая запись открыта на осенние месяцы, на китайские автомобили ГБО там не ставят; в «РусГазе» цена — 58 тыс. рублей, очередь до 20 июля, машина готова на следующий день; в «ГБО Газ Сервис» установка возможна в ближайшие дни при частичной предоплате, стоимость — 80–90 тыс. рублей в зависимости от марки оборудования.

Эксперты предупреждают: помимо дефицита комплектующих и загруженности станций, автовладельцам придется учитывать расходы на оформление документов и ограничения по совместимости ГБО с некоторыми моделями, особенно современными.

Исполнительный директор управления по работе с партнёрами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

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