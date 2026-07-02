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В Забайкальском крае для водителей в очередях за бензином организуют горячее питание

Осипов: на АЗС в Забайкалье водителей обеспечат водой и горячим питанием
РИА Новости Крым/РИА Новости

На АЗС в Забайкальском крае водителей будут обеспечивать водой и горячим питанием. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Губернатор посетил работающие в Чите АЗС, где побеседовал с водителями. Осипов отметил, что люди вынуждены стоять в очередях за бензином сутками, некоторые с детьми. Поэтому возникла необходимость корректировать работу заправок и многое изменить для удобства людей.

Глава области назвал первоочередные меры, которые будут предприняты в самое ближайшее время. В их числе усиление контроля полиции и волонтёров на всех АЗС для наведения порядка, организация воды и горячего питания для длительное время находящихся на заправках, установление в очередях жесткой дисциплины. Для этого необходимо увеличить численность сотрудников у колонок. На каждой АЗС должны быть люди, непосредственно управляющие раздачей топлива, следящие за порядком и помогающие водителям.

Также прорабатывается внедрение электронной очереди, чтобы, по словам Осипова, «исключить хаос и сделать процесс прозрачным и справедливым».

1 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. По его словам, в России накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее очередь на АЗС перекрыла федеральную трассу под Краснодаром.

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