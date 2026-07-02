В Москве задержали участницу группы автоподставщиков, напавших на инспектора ГАИ

В Москве задержали несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, напавших на сотрудника полиции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного следственного управления СКР по г. Москве.

16-летняя задержанная подозревается в инсценировке дорожно-транспортного происшествия и вымогательстве. В настоящее время она доставлена в СКР для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

30 июня сообщалось, что в Москве задержали автоподставщиков, которые напали на сотрудника ДПС. Инцидент произошел за день до этого возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше. Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

Ранее сообщалось, что автоподставщики заработали более миллиарда на страховках за ДТП.