Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

В Москве задержали участницу группы автоподставщиков, напавших на инспектора ГАИ

СКР: задержана юная участница группы автоподставщиков, напавших на полицейского
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве задержали несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, напавших на сотрудника полиции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного следственного управления СКР по г. Москве.

16-летняя задержанная подозревается в инсценировке дорожно-транспортного происшествия и вымогательстве. В настоящее время она доставлена в СКР для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

30 июня сообщалось, что в Москве задержали автоподставщиков, которые напали на сотрудника ДПС. Инцидент произошел за день до этого возле Китай-города. Водитель, двигавшийся со скоростью 9–10 км/ч, сообщил, что об его машину ударилась девушка. Почти сразу ее друзья потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе пострадавшая напишет заявление, и тогда заплатить придется уже больше. Мужчина не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья москвички начали угрожать сотруднику. В сети появились кадры конфликта. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. Через несколько минут злоумышленники скрылись.

Ранее сообщалось, что автоподставщики заработали более миллиарда на страховках за ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!