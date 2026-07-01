Гигантская пробка образовалась на КПП при выезде в Беларусь

На трассе М1 образовалась многокилометровая пробка на выезд в Беларусь

На трассе М1 в районе Красной Горки образовалась многокилометровая пробка на выезд в Беларусь. О скоплении машин сообщили очевидцы в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам туристов, автомобили движутся крайне медленно, причина затора неизвестна. Один из водителей рассказал, что еще пару месяцев назад границу удавалось пройти за несколько минут, тогда как сегодня участок длиной 800 метров занял более трех часов.

Путешественники также жалуются на аномальную жару: некоторым людям в очереди стало плохо. Основное скопление машин наблюдается от АЗС. Водители стоят в очереди на КПП с 13:50. Официальных комментариев от пограничной службы на данный момент не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее суд вынес приговор виновному в теракте в Ленобласти подростку.