Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Гигантская пробка образовалась на КПП при выезде в Беларусь

На трассе М1 образовалась многокилометровая пробка на выезд в Беларусь

На трассе М1 в районе Красной Горки образовалась многокилометровая пробка на выезд в Беларусь. О скоплении машин сообщили очевидцы в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам туристов, автомобили движутся крайне медленно, причина затора неизвестна. Один из водителей рассказал, что еще пару месяцев назад границу удавалось пройти за несколько минут, тогда как сегодня участок длиной 800 метров занял более трех часов.

Путешественники также жалуются на аномальную жару: некоторым людям в очереди стало плохо. Основное скопление машин наблюдается от АЗС. Водители стоят в очереди на КПП с 13:50. Официальных комментариев от пограничной службы на данный момент не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее суд вынес приговор виновному в теракте в Ленобласти подростку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!