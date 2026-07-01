МЧС Кузбасса опубликовало видео с места фатального ДТП автобуса и грузовика

Как можно судить по видео, кабина грузовика полностью смята. Рядом находится рейсовый автобус, который съехал с дороги и оказался в поле. Также на место происшествия прибыли скорая и пожарная машины.

Авария произошла 30 июня на 16-м км объездной дороги города Мариинска. Маршрутный автобус не уступил дорогу грузовику при въезде на перекресток, что привело к столкновению. В результате ДТП погиб пассажир автобуса. Еще 8 человек и 2 водителя получили травмы различной тяжести. Об этом сообщило издание «Новости Кемеровской области» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

Так же стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался происшедшим и приказал доложить об обстоятельствах ДТП и ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тюменской области.