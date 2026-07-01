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«АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Vesta четырьмя премиальными опциями

«АвтоВАЗ» впервые установил на Lada Vesta климат-контроль из российских компонентов
АО «АВТОВАЗ»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с автоматической климат-системой и телематическим комплексом Lada Connect Старт. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Новая Lada Vesta оснащена автоматическим климат-контролем с тремя датчиками, который плавно распределяет воздушные потоки. Управление интуитивно понятно: настройки выведены на рукоятки и 10-дюймовый экран. Компоненты системы — отечественного производства.

Встроенный телематический модуль Lada Connect Старт расширяет возможности водителя: через мобильное приложение «Мир Lada» можно удаленно проверять уровень топлива, геолокацию, температуру двигателя, заряд батареи, а также контролировать двери, багажник и работу мотора. Функция доступна в любой комплектации.

Ранее автомобиль уже получил дистанционный запуск и бесключевой доступ. Информация о стоимости и комплектациях появится позже.

До этого официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

Ранее сообщалось о планах АвтоВАЗа выпустить Lada Granta с автоматической коробкой передач.

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