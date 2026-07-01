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Автомобили

Лишился правого глаза: омич ножом порезал водителя маршрутки и попал на камеру

В Омске на видео попало, как человек порезал глаз водителю маршрутки

В Омске пассажир такси напал с ножом на водителя общественного транспорта. Об этом сообщили в МВД России по Омской области.

«Днем 18 июня в салоне пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №305, произошел конфликт. Диалог на повышенных тонах между водителем и пассажирами вызвал агрессию одного из мужчин, находившихся в салоне. На остановке общественного транспорта «Кристалл» он достал нож и несколько раз ударил им 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся», – говорится в публикации.

По данным ведомства, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В результате полученных травмы мужчина лишился правового глаза. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровья с применением оружия. Также выяснилось, что нападавшего уже привлекали к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Ранее челябинец на автомобиле перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой.

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