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Автомобили

В России заявили о необходимости ввести новые регламенты при обучении на праворульном авто

Автоэксперт Ломанов призвал ввести регламенты при обучении на праворульном авто
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России нужно разработать новые регламенты при обучении вождению на автомобилях с правым рулем. Об этом «Москве 24» заявил автоэксперт Андрей Ломанов, комментируя новость о том, что в автошколах страны могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем.

По словам эксперта, при наличии требований к учебной машине на данный момент отсутствуют ограничения при обучении на праворульной модели. Однако это неправильно, поскольку существуют правила дорожного движения и они предусмотрены для левого руля, подчеркнул он. Важно составлять новые регламенты, которые будут предусматривать разницу с леворульными автомобилями, считает Ломанов.

К основной сложности машин с правым рулем он отнес фары, которые из-за технических особенностей светят не на обочину, а на встречную полосу. Помимо этого, существуют проблемы с обзорностью, поскольку российские дороги рассчитаны на левый руль.

«Если речь об опытном водителе, он спокойно пересядет на правый руль – это как пересесть с механики на автомат, требуется минимальное время привыкания. Если человек начинает учиться с нуля на праворульном автомобиле, он просто привыкнет к нему с самого начала», – заключил Ломанов.

В конце мая сообщалось, что Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель — оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог.

Ранее в МВД объяснили, кому из россиян за рулем надо побеспокоиться о замене прав.

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