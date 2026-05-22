В России до 2028 года оценят риски от автомобилей с правым рулем

Власти России задумались о спецобучении для водителей авто с правым рулем

Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель — оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада кабмину уже дано. Но это не единственная мера.

Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей «праворулек». Этим займутся Минпросвещения, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. Особый упор сделают на регионах, где доля таких машин в парке особенно велика. Срок этого доклада — 2027 год.

Оба пункта включены в план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036-го).

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.