Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России до 2028 года оценят риски от автомобилей с правым рулем

Власти России задумались о спецобучении для водителей авто с правым рулем
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель — оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада кабмину уже дано. Но это не единственная мера.

Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей «праворулек». Этим займутся Минпросвещения, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. Особый упор сделают на регионах, где доля таких машин в парке особенно велика. Срок этого доклада — 2027 год.

Оба пункта включены в план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036-го).

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!