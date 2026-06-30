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Автомобили

Юрист раскрыл, как расторгнуть договор купли-продажи автомобиля после регистрации

Юрист Воропаев назвал три условия для расторжения договора купли-продажи авто
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля после его регистрации в ГИБДД сложнее, если машина приобретена у физического лица, а не у юридического. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Регистрация в ГИБДД — это лишь учет транспортного средства, а не подтверждение права собственности. По закону, право собственности возникает с момента подписания договора купли-продажи и фактической передачи машины покупателю. Если автомобиль приобретен у юридического лица, закон предусматривает основания для расторжения договора и возврата уплаченных за машину денег», — отметил адвокат.

Воропаев отметил, что основанием для этого может служить, например, наличие существенного недостатка в автомобиле либо выявление любого дефекта в течение первых 15 дней после покупки новой машины. В таких случаях покупатель вправе направить претензию продавцу-юридическому лицу и расторгнуть договор с возвратом полной стоимости.

Сложнее обстоят дела с подержанными автомобилями, приобретенными у физических лиц: расторгнуть такой договор и вернуть деньги значительно труднее, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

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