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Власти Санкт-Петербурга прокомментировали ситуацию с топливом в городе

Администрация Петербурга: ситуация с топливом в городе остается контролируемой
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга заявили, что ситуация с моторным топливом в городе «контролируется». Об этом сообщается в пресс-релизе городской администрации.

В документе говорится, что по состоянию на воскресенье ситуация с поставками бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции города остается контролируемой.

По словам губернатора Александра Беглова, правительство Санкт‑Петербурга в пределах своих полномочий осуществляет постоянный мониторинг ситуации с моторным топливом на нефтебазах и автозаправочных станциях. Он отметил, что власти поддерживают постоянный контакт с Минэнерго РФ и операторами автозаправочных станций. Губернатор подчеркнул, что у администрации имеется полная картина по Санкт-Петербургу, отслеживаются запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

29 июня сообщалось, что в Орловской области власти хотят ввести график продажи топлива по номерам автомобилей.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.

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