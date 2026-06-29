Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок

«Известия»: запчасти для популярных в России иномарок подорожали на 15–20%
Fototocam/Shutterstock/FOTODOM

В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка.

Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, с января 2026 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15–20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9–15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене, на 15–25% превышающей предыдущие показатели.

На увеличение стоимости комплектующих для иномарок обратил внимание и владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Он пояснил, что рост цен в наибольшей степени затронул сегменты комплектующих с доминированием нескольких производителей. Заметнее всего подорожали электронные компоненты и оптика, а также тормозные системы.

16 июня автоблогер и эксперт Елена Лисовская сообщила, что в России наблюдается рост продаж автомобилей японских и европейских брендов. Российские водители начали предпочитать такие машины китайским аналогам, так как устали от «вагона глюков» и необходимости по несколько месяцев ждать запчасти, объяснила специалист.

Ранее в Государственной думе РФ предложили запустить программу по обмену старых машин на новые.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!