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Внедорожник Infiniti с магаданскими номерами протаранил дом в самом центре Петербурга

В Петербурге Infiniti с магаданскими номерами врезался в дом на Невском проспекте
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Внедорожник Infiniti QX80 с номерными знаками Магаданской области протаранил дом на Невском проспекте в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Авария произошла около восьми утра. По предварительным данным, водитель черного Infiniti сильно превысил скорость на улице Марата. При повороте на Невский проспект он не справился с управлением и на полном ходу врезался в здание», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что у внедорожника полностью разбит моторный отсек. Удар пришелся на угловую часть дверного проема. Сами двери в результате ДТП не были повреждены.

До этого в Челябинской области водитель из-за косули напоролся на ограждение моста и повис над рекой. Металлоконструкции прошили салон автомобиля насквозь.

Ранее в Дагестане фура с 20 тоннами чеснока развалилась из-за ДТП.

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