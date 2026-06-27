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В Троицке розовый BMW врезался в светофор

«Осторожно, Москва»: в Троицке розовый BMW снес светофор
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Розовый автомобиль BMW врезался в светофор в Троицке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что водитель не справился с управлением и на полном ходу влетел в светофор на одном из перекрестков.

«От сильного удара светофор оказался сломан, а сама иномарка получила серьезные повреждения передней части: разбиты бампер, левая фара и крыло, капот смят», — говорится в публикации.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41-м километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно: на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее водителям объяснили, как действовать при ДТП с дикими животными на трассе.

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