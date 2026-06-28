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Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы возобновили

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено
Global Look Press

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы возобновлено. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.

Движение было перекрыто в целях безопасности.

Губернатор предупредил на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Евраев напомнил, что к ним нельзя приближаться. Пользоваться телефонами рядом с этими объектами также не следует.

На территории региона сохраняется угроза беспилотной опасности.

Ограничения на этом участке трассы были введены также 18 июня из-за атак украинских дронов в Ярославской области. Тогда губернатор рекомендовал воздержаться от поездок по данному направлению.

Ранее силы ПВО сбили украинские дроны в небе над Тульской областью.

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