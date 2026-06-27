В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей

В период с 26 по 28 июня Госавтоинспекция РФ проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, основная цель — выявление нетрезвых автомобилистов.

«Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и в других регионах страны», — сообщают «Известия».

Сотрудники Госавтоинспекции призвали граждан своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях с признаками опьянения, заверив, что каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование.

В ГИБДД разъяснили, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования влечет за собой лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет и значительный штраф, а в ряде случаев — привлечение к уголовной ответственности.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

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