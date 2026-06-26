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Автомобили

Россиянам рассказали о технологиях снижения уровня шума от шин автомобиля

Эксперт Зогот: снизить уровень шума от шин помогает переменный шаг протектора
Алексей Майшев/РИА Новости

Существует четыре основных технологических приема при проектировании шин для автомобиля, которые направлены на минимизацию шума. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель директора научно-технического центра «Интайр» холдинга «Кордиант» Андрей Зогот.

Специалист рассказал, что одним из приемов является переменный шаг протектора. Когда все блоки проектора имеют одинаковый размер и расположены на равном расстоянии друг от друга, они «бьют» по дороге с одной частотой и провоцируют шум. Избежать этого поможет чередование крупных, средних и мелких блоков в хаотичном порядке, который просчитан заранее. При этом для оптимизации шума используется специальная программа, которая указывает оптимальные пропорции.

«Другой прием — закрытые плечевые зоны. Это конструктивное решение, при котором блоки протектора на краях шины соединены перемычками или сделаны сплошным ребром, а не разделены канавками. Такая конструкция блокирует поперечные канавки с боков, «запирая» воздушные хлопки внутри пятна контакта и не давая звуковым волнам вырваться наружу», — раскрыл эксперт.

Помимо этого, по его словам, при изготовлении шин на стенках водоотводящих каналов делают специальные микроскопические зазубрины или насечки, разбивающие быстрые потоки воздуха на мелкие завихрения. Благодаря этому воздушный хлопок ослабевает и высокочастотный писк исчезает. Также существует технология внутреннего звукопоглощения, при которой на внутреннюю поверхность готовой шины наносят слой пористого пенополиуретана.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого предупреждал, что летом машина сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха негативно влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины.

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