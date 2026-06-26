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Видео: «неадекватный» самокатчик ломом пробил автомобиль с женщинами

В Москве на видео попало, как самокатчик бросил лом в авто с женщинами

В Москве самокатчик монтировкой пробил машину с женщинами во время конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Неадекватный самокатчик разбил монтировкой стекло такси после того, как не поделил с ним дорогу. В этот момент в машине находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал», – говорится в публикации.

Камера, установленная в салоне транспорта, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как самокатчик падает в нескольких метрах от иномарки, после чего нарушитель подходит к водителю и безуспешно пытается обвинить таксиста. Далее заметно, как иномарка отъезжает от места, и в этот момент самокатчик бросает лом в машину: монтировка пробивает стекло и попадает на пассажирок. На записи слышно, как кричат женщины.

До этого в Приморском крае в районе Кипарисово дорожные торговцы устроили драку на федеральной трассе. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с длинной палкой толкает оппонента на обочину дороги, в этот момент к ним подбегают еще двое приморцев и пытаются остановить драку. По словам местных жителей, торговцы часто устраивают конфликты на обочине дороги.

Ранее уфимец избил жену на глазах у ребенка и попал на камеру.

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