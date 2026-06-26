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Пропавшая камера байкерши МотоТани заработала в Москве

Экшн-камера байкерши МотоТани подала сигнал в Москве через месяц после трагедии
mototanya/VK

Экшн-камера Insta360 X4, которая считалась утерянной на месте ДТП с блогером МотоТаней (Татьяна Озолина) в Турции — спустя почти месяц после трагедии подала сигнал в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что подписчик Baza и поклонник МотоТани по имени Юрий провел собственное расследование и выяснил: камера не была потеряна в Турции. Почти через месяц после трагедии Insta360 X4 синхронизировалась с телефоном, на котором был авторизован аккаунт Озолиной. Синхронизация прошла через IPv6-адрес, закрепленный за московским провайдером МГТС. Технически это возможно только если камера и телефон находились рядом. Это значит, что кто-то в Москве включил устройство с потенциально сохраненными кадрами рокового ДТП.

Ранее следователи выдвигали версию, что камеру нашли на месте аварии и передали участнику ДТП. Однако в феврале 2026 года прокуратура Москвы отправила материалы дела на дополнительную проверку. Но информация о московской активности камеры так и не была проверена, утверждает Юрий.

Авария, в которой не выжила Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру, по местным законам, грозит 6 лет тюрьмы. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.

Урну с прахом байкерши захоронили на городе Тара Омской области.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

Ранее водитель пытался спасти хищника на обочине дороги.

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