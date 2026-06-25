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Автомобили

В Hyundai решили навсегда отказаться от одного типа кузова

Марка Hyundai считает автомобили типа универсал бесперспективными
Hyundai

Президент и генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине заявил, что универсалы более не являются приоритетом для бренда. Об этом топ-менеджер заявил в интервью изданию Auto Express.

«Есть причина, по которой мы мало говорим об универсалах, — в этом сегменте спрос не растет. Универсал Hyundai i30 — это автомобиль, который исторически в основном использовался в корпоративных автопарках, где цена часто низкая, а прибыль не так высока», — отметил Мартине.

Глава европейского подразделения компании назвал глобальный спрос на универсалы минимальным, отметив, что покупатели в Китае и США предпочитают кроссоверы и внедорожники.

До этого в России прекратили выпускать автомобили Solaris.

Отмечается, что всего с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть более 70 тысяч машин российской марки. По оценкам экспертов, оставшихся складских запасов может хватить до конца 2026 года.

Ранее в Казахстане запустили доставку прав, номеров и СТС на дом.

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