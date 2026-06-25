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Автомобили

В России прекратили выпускать автомобили Solaris

«Ведомости»: АГР прекратил выпуск автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai
Завод «АГР»

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, ныне принадлежащий холдингу «АГР», прекратил выпуск автомобилей под брендом Solaris, сообщает газета «Ведомости».

«Проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на заводе «АГР-холдинга» завершен, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с бизнесом компании. По словам двух собеседников, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 г. так и не началось, дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в 2025 г», — сообщает издание.

Отмечается, что всего с марта 2024 года по декабрь 2025 года на заводе произвели чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris. По оценкам экспертов, оставшихся складских запасов может хватить до конца 2026 года.

В модельный ряд бренда входят седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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