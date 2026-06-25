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С квадратным дизайном: в России стартуют продажи брутальных внедорожников Esteo V27

Авто Mail: внедорожник iCar V27 будут продавать в России под другой маркой
autohome.com.cn

Внедорожник iCar V27 суббренда Chery будет представлен на российском рынке под маркой Esteo, которая пришла на смену Exeed и Exlantix. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на источники внутри дилерской сети.

Модель прошла все необходимые инстанции для начала официальных продаж в России. Она будет называться Esteo V27, уточняет издание.

Этот автомобиль крупнее, чем Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: длина новинки составляет 5055 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база — 2910 мм.

Машина оснащена гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор. У топового полноприводного варианта мощность равна 455 л.с., а запас хода на электричестве доходит до 200 км.

До этого для Lada Iskra SW создали новую версию.

АвтоВАЗ открыл продажи универсала Lada Iskra универсал с 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее пятидверный вариант с этим мотором предлагался в связке только с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Цена новинки — 1,6 млн рублей, что на 110 тыс. рублей меньше, чем стоит модификация с «механикой».

Ранее в России рухнули продажи китайских автомобилей Livan.

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