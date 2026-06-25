В России рухнули продажи китайских автомобилей Livan

Продажи Livan в России упали до 40 машин в месяц

Продажи автомобилей китайской марки Livan в России сократились до 40 машин в месяц. Такие данные за май сообщили «Китайским автомобилям» в компании «Автостат Инфо».

Из 40 зарегистрированных в РФ автомобилей только два пришлись на седан S6 Pro. Остальные 38 машин — кроссоверы.

С начала 2026 года россияне приобрели 251 автомобиль Livan. Из них всего 15 седанов S6 Pro. Лучше продаются кроссоверы: 126 единиц X6 Pro и 107 единиц X3 Pro.

Таким образом, доля седанов в общих продажах марки с начала года составляет около 6%, тогда как на кроссоверы приходится 93% реализованных автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.