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Дешевле и выносливее: для Lada Iskra SW создали новую версию

АвтоВАЗ представил Lada Iskra SW в новой модификации с механической коробкой
Григорий Сысоев/РИА Новости

АвтоВАЗ открыл продажи универсала Lada Iskra универсал с 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее пятидверный вариант с этим мотором предлагался в связке только с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

«Новая же конфигурация с 6МКПП открывает перед владельцами дополнительные возможности для движения в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для данного типа кузова», — уточняет пресс-служба автопроизводителя.

Цена новинки - 1,6 млн рублей, что на 110 тыс. рублей меньше, чем стоит модификация с «механикой».

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с автоматической коробкой передач.

В следующем году АвтоВАЗ запустит в производство Lada Granta с автоматической трансмиссией — это будет вариатор, который сейчас используется на Lada Iskra и Lada Vesta. Об этом в интервью журналу «За рулем» сообщил президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

«Дело в том, что изначально вариатор не помещался в подкапотное пространство «Гранты». Пришлось поработать и над машиной (изменили некоторые кузовные детали), и над корпусом вариатора», — уточнил Соколов.

Ранее водителям объяснили, как действовать при ДТП с дикими животными на трассе.

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