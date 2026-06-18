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Автомобили

Империя BMW может обрушиться раньше, чем Volkswagen

Bloomberg: BMW находится в худшем положении, чем Volkswagen
BMW

BMW снизила прогноз доходности своего автомобильного бизнеса по итогам 2026 года до 1%. Ранее компания ожидала получить результат на уровне 6%. Причинами ухудшения сценария названо ослабление спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Наибольшую обеспокоенность вызывает Китай. В мае продажи автомобилей на рынке КНР ократились более чем на пятую часть, а спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые по-прежнему являются основой продаж BMW, упал почти на 40%.

Другой немецкий автогигант, Volkswagen, в настоящее время ожидает операционную маржу не менее 4%. То есть прогнозы этой компании более оптимистичны.

До этого боссы Volkswagen увидели крах концерна на горизонте.

Согласно данным анонимного внутреннего опроса, проведенного среди высшего руководства Volkswagen, ситуация в концерне оценивается как значительно более острая, чем считалось ранее. Об этом сообщал Der Spiegel.

Результаты этого опроса показали, что из девяти опрошенных членов правления компании шестеро характеризуют нынешнее состояние автогиганта как «угрожающее существованию». Еще трое топ-менеджеров назвали его «напряженным», и при этом никто из респондентов не выбрал вариант «некритичное».

Единодушие проявилось в другом: все девять участников опроса высказались за необходимость радикального пересмотра стратегии, особенно на рынках Китая и Северной Америки.

Ранее продажи китайских автомобилей Omoda снизились в России.

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