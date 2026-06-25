Подробности и видео с места страшного ДТП: в Башкирии не выжили пять человек

В Башкирии на видео сняли последствия фатального ДТП, в котором разбились люди

В Башкирии пять человек не выжили в момент жесткого столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Сегодня около 17:50 на 195-м км трассы Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись «Лада Ларгус» и УАЗ «Патриот». <...> Одна 16-летняя пассажирка «Ларгуса» госпитализирована. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке и ее 3-летней дочери из УАЗа», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии Lada улетела в кювет: водитель и четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. На записи также заметно, что автомобильные детали разлетелись по сторонам.

До этого на развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что груз, который перевозил мусоровоз, вывалился за пределы проезжей части. При этом заметно, что в момент аварии сам транспорт приземлился на боковую часть.

Ранее появились кадры фатального ДТП на МКАД.