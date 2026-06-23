«Движение затруднено»: появились кадры фатального ДТП на МКАД

В Москве на МКАД автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На МКАД в районе Калужского шоссе водитель остановился и вышел из машины — его сбили <...> Движение в районе ДТП затруднено, собралась большая пробка», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения, при этом их детали разлетелись по дороге. По данным канала, травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.