Водитель протаранил пять машин у торгового центра в Москве

Агентство Москва: у ТРЦ Рио водитель протаранил пять машин, есть пострадавший

В Москве у торгово-развлекательного центра «Рио» произошло массовое ДТП: водитель протаранил пять машин. В результате есть пострадавший, пишет агентство «Москва».

«Массовая авария у ТРЦ «Рио» на северо-востоке Москвы – там водитель легковушки протаранил пять машин», — сказано в посте.

Других подробностей на момент публикации нет.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

22 июня в центре Москвы в районе стадиона Лужники произошла другая массовая авария. О пострадавших не сообщалось.

Ранее появились кадры фатального ДТП на МКАД.