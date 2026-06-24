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Автомобили

Больше половины россиян не готовы покупать праворульный автомобиль

KP.RU: 60% россиян не хотят ездить на праворульной машине
Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян признались, что не готовы и не хотят ездить на праворульном автомобиле. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 60% респондентов не планируют приобретать машину, в которой руль находится на правой стороне. Эти россияне признались, что не готовы водить такой автомобиль, поскольку для них это непривычно, а вся дорожная инфраструктура в стране рассчитана на другой транспорт.

Однако другие 29% участников опроса заявили, что готовы в будущем купить праворульный автомобиль. Респонденты не боятся ездить на такой машине и могут приобрести ее, если в этой комплектации авто будет дешевле. При этом жители Дальнего Востока рассказали, что такие автомобили уже распространены в их регионе.

Еще 9% россиян поделились, что уже сейчас владеют праворульной машиной, которая полностью их устраивает. Часть опрошенных призналась, что такой транспорт был у них раньше.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое».

До этого предложение поэтапно заменить в России автомобили с правым рулем на более безопасные транспортные средства, вводя меры господдержки для водителей, озвучил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в обращении к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. По его мнению, такая мера окажется целесообразной для улучшения безопасности дорожного движения. Сенатор также подчеркнул необходимость обеспечения новых машин достаточным количеством запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой.

Ранее стало известно, могут ли запретить на Дальнем Востоке автомобили с правым рулем.

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