На Садовом кольце перекрыли движение

В Москве ограничили проезд на Садовом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля», – говорится в публикации.

В 10:01 (мск) стало известно о перекрытии проезда на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область. Кроме того, проезд блокировали на Устьинской, Подгорской и на Берниковской набережной.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

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