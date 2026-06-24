В центре Москвы перекрыли проезд

В центре Москве ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Устьинской набережной, на Подгорской и на Берниковской набережной», – говорится в публикации.

В 10:01 (мск) стало известно о перекрытии проезда на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область. Проезд до сих пор не открыли.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, последние секунды жизни водителя, в которого влетел грузовик на МКАД, попали на видео. На кадрах видно, грузовик сносит человека, который остановился из-за поломки своей машины.

Ранее Hyundai задавил велосипедиста в Москве, появились первые кадры.