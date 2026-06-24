В Москве вечером 24 июня ожидаются пробки до 8 баллов

В центре и на юго-востоке Москвы введены локальные ограничения движения. В связи с этим в вечерний час пик, после 17:00, в городе ожидаются пробки до 8 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Отмечается, что временные ограничения введены на внутренней стороне Садового кольца в районе Крымского Вала, на Третьем транспортном кольце в районе Волгоградского проспекта и Автозаводской улицы, а также на Волгоградском проспекте по направлению в центр. Кроме того, перекрыто движение на Большом каменном мосту, Кремлёвской, Пречистенской, Москворецкой, Устьинской и Подгорской набережных.

Специалисты ЦОДД круглосуточно следят за дорожной обстановкой, а водителям настоятельно рекомендуют пользоваться метро, заранее планировать маршрут и выезжать с запасом времени.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, последние секунды жизни водителя, в которого влетел грузовик на МКАД, попали на видео. На кадрах видно, грузовик сносит человека, который остановился из-за поломки своей машины.

Ранее байкер влетел в трактор на юге Москвы.