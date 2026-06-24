В Госдуме призвали не лишать россиян праворульных машин

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что запрещать праворульные автомобили в России не нужно. Вместо этого следует создать доступную альтернативу, рассказал он ТАСС.

Так депутат прокомментировал план Стратегии безопасности дорожного движения. В документе говорится, что к 2028 году планируется изучить риски эксплуатации машин с правым рулем.

Гусев признал, что правый руль может создавать опасность при обгоне на трассе. Однако вводить запрет нельзя, если он ударит по обычным гражданам. Сначала нужна реальная альтернатива, подчеркнул парламентарий. Если бы на рынке было достаточно доступных леворульных машин, вопрос праворульных авто решился бы сам собой.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.