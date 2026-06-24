Байкер влетел в трактор на юге Москвы

На юге столицы байкер врезался в трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мотоциклист влетел в трактор на улице Красного Маяка в Чертаново Центральном. Пострадали два человека, предварительно, это байкер и его пассажир-подросток», – говорится в публикации.

По данным канала, на место аварии прибыли оперативные службы города, в том числе сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В 10:01 (мск) стало известно о перекрытии проезда на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область. Проезд до сих пор не открыли.

Кроме того, в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в центре Москвы перекрыли проезд.