На МКАД перекрыли движение

В Москве на МКАД ограничили движение автомобилей на одном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в область», – говорится в публикации.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, последние секунды жизни водителя, в которого влетел грузовик на МКАД, попали на видео. На кадрах видно, грузовик сносит человека, который остановился из-за поломки своей машины.

Ранее иномарку с людьми разворотило в фатальном ДТП.