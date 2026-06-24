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Автомобили

Автоэксперт рассказал о признаках некачественного бензина в баке

Автоэксперт Гуляев: изменения в поведении машины могут говорить о плохом бензине
Сергей Аверин/РИА Новости

Водители не смогут определить качество бензина «на глаз» до того, как он попадет в бак автомобиля. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

Он уточнил, что диагностика начнется только после запуска двигателя, постфактум, когда топливо уже залили. По его словам, изменения в поведении машины могут сигнализировать о проблеме. Так, если после заправки она плохо реагирует на педаль газа, речь может идти об «отравлении».

«Водитель понимает это по работе мотора. Двигатель начинает троить, чихать, терять обороты. Машина просто перестает нормально ехать», — отметил Гуляев.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как действовать при заправке некачественным бензином.

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