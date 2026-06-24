В МВД предложили ужесточить механизм передачи регионам прав по выявлению автонарушителей

Министерство внутренних дел РФ опубликовало проект поправок, ужесточающих порядок передачи субъектам РФ функций по фиксации нарушений ПДД и выписке штрафов без участия ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

«Министерство внутренних дел предлагает ужесточить механизм передачи регионам прав по выявлению автодорожных нарушителей и рассылки им штрафов без участия ГИБДД. Для получения этой функции, считают в ведомстве, субъекты федерации должны получать согласие президента РФ», — сообщает «Ъ».

Кроме того, субъекту потребуется подтвердить наличие инфраструктуры, кадров и финансов для качественного исполнения функций.

Сейчас права самостоятельно штрафовать водителей (в основном за парковку) есть только у Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Ранее планировалось расширить этот список еще на 30 регионов и передать столице контроль за 38 составами нарушений, включая превышение скорости. Однако в мае 2026 года Госдума сняла законопроект с рассмотрения, а МВД, по данным «Ъ», не поддержало массовое расширение.

В ведомстве пояснили, что руководство деятельностью МВД осуществляет президент, поэтому он должен быть в курсе передаваемых полномочий.

До этого Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале официально опровергла информацию, распространяемую в СМИ и соцсетях, о якобы предстоящем ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля.

В ведомстве заявили, что сообщения об изменениях правил использования телефона за рулем и проверки светопропускания стекол не соответствуют действительности. В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается исключительно федеральным законодательством, а все проекты нормативных актов публикуются на официальном портале правовой информации.

Ранее россиянина отправили в изолятор за тонированный автомобиль BMW.